В России упростили вывод зарубежных медикаментов на рынок
Премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление, позволяющее ускорить регистрацию иностранных медицинских препаратов в России. Соответствующий документ размещен на сайте правительства РФ.
Новые правила позволяют иностранным производителям лекарств в случае обнаружения несоответствий представить план корректирующих действий до того, как Государственный институт лекарственных средств и надлежащих практик (ГИЛС и НП) вынесет заключение о соответствии. Ранее недочеты можно было устранить только во время следующей проверки.
Ранее Мишустин подписал распоряжение, допускающее к госзакупкам иностранные лекарства для лечения лейкоза и лимфомы.
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