Мишустин разрешил закупать иностранные препараты для лечения лейкоза и лимфомы

К гоcзакупкам разрешили допускать иностранные лекарства для лечения лейкоза и лимфомы. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно документу, в России разрешили закупать препараты филграстим, каспофунгин, микафунгин, карбоплатин, вориконазол, севофлуран, ритуксимаб, флударабин, которые ранее не допускались до госзакупок. Эти лекарства используются для лечения злокачественных новообразований лимфоидной и кроветворной ткани и при редких заболеваниях у детей.

Ранее директор Института гематологии, иммунологии и клеточных технологий ННПЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева, профессор Алексей Масчан спрогнозировал резкий скачок смертности от онкологии в России в том случае, если в стране не изменятся правила закупки лекарств.

