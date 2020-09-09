Тендеры на строительство трассы Москва — Казань не состоялись

Семь из восьми тендеров «Автодора» на проектирование и строительство платной скоростной трассы М-12 из Москвы в Казань признали несостоявшимися из-за того, что на них подали по одной заявке, а еще один тендер заказчик отменил.

«Компания «Российские автомобильные дороги» приняла решение о проведении закупки с единственным поставщиком (исполнителем, подрядчиком) по результатам конкурентной процедуры», — передают «РИА Новости» данные протоколов о принятии решения.

Компания также отменила закупку на строительство участка с 585-го по 663-й километры. Дорога должна связать Чувашию и Татарстан.

В конце июля «Автодор» объявил тендеры на строительство восьми этапов скоростной платной трассы М-12 Москва — Казань. Совокупная максимальная стоимость по восьми объявленным конкурсам составила 507,3 млрд рублей.

