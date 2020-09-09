Казанцы начали жаловаться на отсутствие автобусов

Казанцы, проживающие в жилых комплексах «Лесной городок», «М-14» и «Палитра», начали жаловаться на сокращение автобусов на маршруте №55, который является единственным для доставки людей.

Число автобусов сократилось вдвое с начала учебного года. В АТП РТ это объясняют массовым сокращением водителей и другого персонала, который работает на этом маршруте. Они уходят из-за маленькой зарплаты и неоплачиваемых недоработок и идут работать в такси или в сферу грузоперевозок.

Аналогичная ситуация сложилась и с транспортом, который обслуживает ЖК «Салават купере», — количество автобусов №36 и № 62 также сократилось вдвое.

В прокуратуре Татарстана пообещали разобраться с сокращением количества автобусов.

Также надзорное ведомство займется проблемой отсутствия больших маршрутных автобусов в Набережных Челнах.

