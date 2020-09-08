Прокуратура Татарстана обратила внимание на отсутствие больших маршрутных автобусов в Челнах
Прокуратура Татарстана займется проблемой отсутствия больших маршрутных автобусов в Набережных Челнах. Поводом стали жалобы в соцсетях.
По поручению прокурора Татарстана Илдуса Нафикова будет проведена проверка о ненадлежащей организации внутригородских пассажирских перевозок.
«Прокуратура оценит полноту и своевременность принимаемых местными властями мер по созданию условий и предоставлению транспортных услуг населению. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования, — передает сообщение ведомства Chelny-biz.ru.
Ранее мэр Набережных Челнов Наиль Магдеев на «деловом понедельнике» предложил вернуться к вопросу закупки автобусов большей вместимости в четвертом квартале
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