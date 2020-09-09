Ефремов прочитает арестантам и сотрудникам СИЗО пьесу Охлобыстина

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Актер Михаил Ефремов прочитает для арестанов и работников СИЗО №5 «Водник» пьесу Ивана Охлобыстина про баню, которую тот написал для своего друга. Об этом сообщила член Общественной наблюдательной комиссии (ОНК) Москвы Марина Литвинович.

После оглашения приговора Михаила поместили в СИЗО №5 «Водник». Актер договорился с руководством СИЗО, что прочитает для хозотряда и сотрудников пьесу Ивана Охлобыстина «Пар», передает ТАСС.

Ефремов помещен в СИЗО на карантин. Ему уже сделали анализы на коронавирус, флюорографию, замерили давление и сделали ЭКГ. Актер чувствует себя хорошо.

Напомним, что Пресненский суд Москвы поставил точку в деле о смертельном ДТП с участием Михаила Ефремова. Заслуженного артиста России признали виновным и приговорили к реальному сроку заключения — восьми годам в колонии общего режима.

