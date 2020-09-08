В Казани открылась после ремонта скейт-площадка в парке «Континент»

В Казани открыли скейт-площадку в парке «Континент». Об этом сообщили в Дирекции парков и скверов.

На площадке был реконструирован каркас и полностью заменено покрытие рампы. В ближайшее время будет завершена покраска основания и приведут в порядок прилегающую территорию.

«Воспользоваться площадкой можно уже сейчас. Главное, не забывайте о безопасности и надевайте защитную экипировку», — напомнили в дирекции.



Напомним, что ремонт скейт-площадки начался в июле этого года.