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В Казани открылась после ремонта скейт-площадка в парке «Континент»

22:45, 08.09.2020
В Казани открылась после ремонта скейт-площадка в парке «Континент»
Фото: @park.kzn

В Казани открыли скейт-площадку в парке «Континент». Об этом сообщили в Дирекции парков и скверов.

На площадке был реконструирован каркас и полностью заменено покрытие рампы. В ближайшее время будет завершена покраска основания и приведут в порядок прилегающую территорию.

«Воспользоваться площадкой можно уже сейчас. Главное, не забывайте о безопасности и надевайте защитную экипировку», — напомнили в дирекции.

Напомним, что ремонт скейт-площадки начался в июле этого года.

Общество Татарстан
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