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В казанском парке «Континент» начали ремонтировать скейт-площадку

17:55, 09.07.2020
В казанском парке «Континент» начали ремонтировать скейт-площадку
Фото: kzn.ru

В Казани в парке «Континент» начался ремонт скейт-площадки — здесь полностью обновят покрытие рампы, сообщает Дирекция парков и скверов.

На время работ площадка будет закрыта. Любители уличного спорта пока могут заниматься на скейт-площадке в парке им. Урицкого. Она находится в открытом доступе круглосуточно. Недавно здесь установили освещение для комфортного катания в вечернее время.

Скейт-площадка в парке им. Урицкого открылась в октябре прошлого года, ее площадь составляет 350 кв. м. Помимо скейта, можно кататься на ВМХ, МТВ, агрессивных роликах и профессиональных самокатах.

ОбществоИнфраструктураСпорт Татарстан
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