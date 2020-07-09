В казанском парке «Континент» начали ремонтировать скейт-площадку

В Казани в парке «Континент» начался ремонт скейт-площадки — здесь полностью обновят покрытие рампы, сообщает Дирекция парков и скверов.

На время работ площадка будет закрыта. Любители уличного спорта пока могут заниматься на скейт-площадке в парке им. Урицкого. Она находится в открытом доступе круглосуточно. Недавно здесь установили освещение для комфортного катания в вечернее время.

Скейт-площадка в парке им. Урицкого открылась в октябре прошлого года, ее площадь составляет 350 кв. м. Помимо скейта, можно кататься на ВМХ, МТВ, агрессивных роликах и профессиональных самокатах.

