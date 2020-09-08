СМИ: Немецкого миллионера обманули в Казани на 7 млн евро

Немецкий миллионер Райнер Брах потерял 7 млн евро, связавшись с разработчиком парашютных систем из Казани.

По данным Baza, Брах развивал свой бизнес в Тамбовской области, основав компанию Брахросагро». В 2015 году миллионер запланировал новый амбициозный проект — создание необычного самолета бизнес-класса. По задумке инженеров, при аварии самолет можно спасти, приземлив на парашюте.

Для реализации проекта Браху посоветовали связаться с одним из основателей «Фирмы МВЕН», разрабатывающей парашютные спасательные системы, Виктором Ермоленко из Татарстана. Вместе они основали компанию «Брахрусаэро» в Казани. После заключения о соглашении Ермоленко получил стартовый транш в размере семи миллионов евро.

Через полгода Брах запросил у Ермоленко отчет о работе и потраченых средствах. Тот никаких документов предоставить не смог, и немец направил в Казань свего аудитора. Выяснилось, что средства ушли не на проект: после получения денег Ермоленко купил себе иномарку стоимостью более 100 тыс. евро.

Миллионер пытался добиться правосудия в полиции. В 2017 году дело рассматривал Арбитражный суд Татарстана, однако исковое заявлени осталось без рассмотрения.

Брах написал письмо министру экономразвития Максиму Решетникову, где обвинил партенра из Казани в мошенничестве и описал свою попытку разработки самолета в России. И сообщил, что свой самолет он собирается разрабатывать в какой-нибудь другой стране.