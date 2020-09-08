В Татарстане экс-директора охранной компании осудят за присвоение зарплаты

Бывшего директора ООО ЧОО «Савиново» осудят за невыплату 477 840 рублей заработной платы сотрудникам компании. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета по Татарстану.

Следствие установило, что в 2019 году экс-директор охранного предприятия, зная о наличии задолженности по зарплате перед 18 работниками, заключил фиктивный договор субподряда с одной из фирм. По документу, данная организация должна была охранять один из объектов, который в действительности охраняли сотрудники «Савиново».

Полученные от заказчика деньги злоумышленник тратил по своему усмотрению.

Обвиняемый признал вину в полном объеме. Уголовное дело по ч. 2 ст. 145.1 УК РФ («Полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы») направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Татарстане возбудили уголовное дело в отношении экс-директора школы-интерната Лаишевского района за присвоение порядка 600 тыс. рублей.

