Москалькова предложила распространить принципы образования татарстанских полилингвальных комплексов

Фото: Инна Серова

Рекомендовать через уполномоченных по правам человека для других регионов России форму обучения, принятую в казанском полилингвальном комплексе «Адымнар — путь к знаниям и согласию», намерена уполномоченный по правам человека в Российской Федерации Татьяна Москалькова. Об этом намерении она заявила после сегодняшнего посещения казанской «школы будущего» на улице Бондаренко.

Как сообщила Татьяна Москалькова «Реальному времени», она также намерена довести эту информацию до министра просвещения России, чтобы в дальнейшем этот опыт стал известен главам субъектов Российской Федерации.

Ранее «Реальное время» писало, что на улице Бондаренко 1 сентября открылся первый в Казани полилингвальный комплекс «Адымнар — путь к знаниям и согласию».