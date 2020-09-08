Метшин ознакомился с ходом реконструкции культурного центра «Чулпан»

Сегодня мэр Казани Ильсур Метшин посетил культурный центр «Чулпан», находящийся на реконструкции. На сегодняшний день объект готов на 80%. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

«Этот объект станет уникальным дворцом культуры, в котором будут созданы все условия для наших детей, юношей, профессиональных коллективов и, безусловно, для зрителей, которых, я уверен, здесь будет много. Кроме того, это замечательная площадка для гордости, культурного герба нашего города — ансамбля песни и пляски «Казань», — отметил значение культурного центра Метшин.

После завершения реконструкции в КЦ «Чулпан» откроются современные репетиционные зоны, зрительный зал на 450 человек, 4 хореографических класса со специальным амортизационным покрытием на полу и многое другое.

Ранее в Дербышках после капитального ремонта открылся Дворец культуры им. С. Саид-Галиева.

