Вратарь «Рубина» Дюпин раскрыл секрет своей успешной игры на выходах

Вратарь «Рубина» Юрий Дюпин поделился секретом своей успешной игры на выходах. В минувшем сезоне РПЛ он стал лучшим среди голкиперов по данному показателю, опередив Матвея Сафонова («Краснодар») и Александра Беленова («Уфа»).

По его словам, он научился этому навыку в любительской лиге в Алтайском крае, где начинал свою карьеру. Дюпин считает, что ему помогли советы взрослых, которые подсказывали ему чаще выходить из ворот.

«И вот играешь ты там молодой, а тебе дядьки говорят: «Чего на выход не идешь? Давай не стой на линии, выходи!» И своим авторитетом подталкивали, чтобы шел на выходы. Конечно, были ошибки, но именно в то время страх выходов пропал. Там и научился играть на выходах, потому что вариантов других не было. При том что я тогда еще ниже был», — сказал Дюпин.

Ранее бывший вратарь «Зенита» Вячеслав Малафеев удивился отсутствию голкипера «Рубина» в числе вызванных в сборную России на матчи с командами Сербии и Венгрии.