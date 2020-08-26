Малафеев удивлен отсутствию вратаря «Рубина» Дюпина в сборной России

Бывший заместитель спортивного директора «Зенита» Вячеслав Малафеев прокомментировал отсутствие вратаря «Рубина» Юрия Дюпина в списке вызванных в сборную России. По его словам, голкипер казанцев заслужил вызов своей игрой.

«Отсутствие Дюпина в сборной? Вратарская позиция в первую очередь обусловлена пониманием и опытом со стороны тренерского штаба. Шунин давно играет и делает это надежно! Дюпина же мы узнали полтора-два года назад. И действительно он заслуживает высоких оценок и признание экспертов! Думаю, Юрий точно попал на карандаш сборной.

Но один вопрос: почему был выбор сделан в пользу других вратарей? Я тут повторюсь и скажу, что вызванные вратари более понятны тренерскому штабу. Их опыт в сборной неоспорим. Если честно, я не вижу ничего плохого, если бы вызвали четыре вратаря. Это как аванс, но, наверное, есть какие-то нюансы в подготовке. Или же ограничено количество сборников. Но если Юрий продолжит так играть, то его вызовут в национальную команду!

Я не смотрел все матчи Дюпина, но то, что он творит чудеса и вытаскивает мертвые мячи, это точно. Но соответствует ли он по другим качествам, та же игра ногами, начало атаки. Тут нужно углубиться нашему тренерскому штабу в этом вопросе», — сказал Малафеев.

Накануне тренерский штаб сборной России огласил список футболистов, вызванных на матчи Лиги наций против команд Сербии и Венгрии. В числе 26 игроков не оказалось ни одного игрока казанского «Рубина».

Также в число приглашенных не попал нападающий «Спартака» Александр Соболев. Форвард красно-белых ударно начал чемпионат страны, набрав 3 (2+1) очка по системе «гол+пас» в первых 4 турах РПЛ. По мнению экспертов, он заслуживал вызов в сборную.

Чуть позже Черчесов объяснил отсутствие Соболева в расширенном списке. Тренер считает, что его конфликт с капитаном сборной Артемом Дзюбой может помешать национальной команде во время подготовки к важным матчам на турнире.

Напомним, ранее нападающий «Рубина» Джордже Деспотович был приглашен в сборную Сербии для матчей против России и Турции.