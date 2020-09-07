В Челнах поймали водителя маршрутки, лишенным прав за пьяное вождение

В Челнах полицейские задержали водителя общественного транспорта без права вождения транспортных средств. Выяснилось, что мужчина лишен прав за пьяное вождение.

Сотрудники ГИБДД остановили для проверки документов микроавтобус № 26 с пассажирами. Водитель маршрутки предъявил инспекторам права, которые оказались недействительными.

Выяснилось, что мужчину лишили прав за вождение в нетрезвом виде. Однако в установленный срок документ он не сдал.

В отношении водителя составили протокол, микроавтобус поместили на спецстоянку. Мужчина был доставлен в отдел полиции для дальнейших разбирательств, сообщает «Татар-Информ».

