Патяшина объяснила, почему до сих пор не отменен масочный режим

Глава татарстанского Роспотребнадзора Марина Патяшина на онлайн-приеме объяснила, почему до сих пор не отменен масочный режим. По ее словам, маски не отменены из-за ожидания подъема сезонных простудных заболеваний.

По словам спикера, масочный режим сохранится, как минимум до Нового года. В ведомстве ждут сезонный подъем простудных заболеваний, а маска является эффективным средством защиты.

Ранее в Управлении Роспотребнадзора по Татарстану отметили, что уровень настороженности у населения спадает. При этом впереди сезон гриппа.

