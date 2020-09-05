Роспотребнадзор Татарстана: люди рано расслабились

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В Роспотребнадзоре Татарстана отметили, что уровень настороженности у населения спадает. Об этом заявила сегодня заместитель руководителя Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина.



— Уровень настороженности у населения спадает, мы констатируем небольшое количество заболевших. Вместе с тем мы говорим, что впереди сезон гриппа и ОРВИ и в сочетании с коронавирусной инфекцией, он будет сложным и непростым. Если в июле было 29 завозных случаев, а в августе 42, это говорит о том, что люди рано расслабились, и меры профилактики должны быть обязательно, — сказала Авдонина.

Спикер отметила, что маски в Татарстане нужно носить обязательно — впереди сезон гриппа.

«С учетом интенсивности сезона гриппа и ОРВи будем вводить ограничительные мероприятия. Но уже локального характера на отдельные, организованные коллективы, учреждения — каждый год мы это делаем. Поэтому расслабляться не стоит», — добавила она.