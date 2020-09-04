280 туристов, прибывших в Татарстан, до сих пор не представили результаты теста на COVID

В Татарстане 280 человек, прибывших из-за границы, до сих пор не представили результаты теста на коронавирусную инфекцию. Об этом сегодня сообщила заместитель руководителя Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина.

По словам спикера, ведомство вместе с сотрудниками полиции объезжает таких жителей и фиксирует наличие результатов. Однако это не освобождает гражданина от обязанности загружать результаты теста на портал госуслуг.

«Обязательно оставляем им уведомление, чтобы они загрузили свой результат на портал госуслуг. Потому что это является единственным подтверждением того, что исполнен нормативный документ, где эта норма прописана», — рассказала Авдонина.

Также в Роспотребнадзоре напомнили об административной ответственности за отсутствие результатов тестирования на едином портале госуслуг. За непрохождение теста и неразмещение результата на портале госуслуг предусмотрена административная ответственность, штраф для физических лиц составляет от 15 до 40 тысяч рублей.

