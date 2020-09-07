Метшин о станциях метро: «Будут деньги, мы, конечно, и 126 построили бы»

Мэр Казани Ильсур Метшин в интервью телеведущему Максиму Шарафутдинову рассказал о планах по развитию метрополитена города. В ближайшие годы в столице Татарстана планируется открыть 26 станций метро.

Именно такое количество внесено в Генплан Казани, принятый до 2040 года, объяснил градоначальник.

«Будут деньги — мы и 126 построили бы», — признался мэр.

Он рассказал, как во время посещения Шэньчжэня узнал, что город за три года построил 110 станций метро.

«Я несколько раз переспрашивал мэра, чтоб мне перевели. Он улыбается, говорит: «Вы правильно слышите», — поделился историей Метшин.

Напомним, в этом интервью Метшин также рассказал, что Казань собирает по транспортному налогу около 2 млрд рублей, а тратит на ремонт дорог не менее 6,5 миллиарда.