Новый видеоролик: «В Татарстане живут активные, неравнодушные, вдохновляющие женщины»

Фото: скриншот @ninamegamama

Жительницы Татарстана сняли ролик, чтобы напомнить каждой женщине, как она важна для мира. Видео размещено в Instagram-аккаунте председателя молпарламента РТ, обладательницы звания «Женщина года — 2019» Нины Шиминой. Она же является идейным автором ролика.

«Вспомните, кто вместе с президентом был в первых рядах во время пандемии: Лейла Фазлеева, Марина Патяшина, Эльмира Зарипова. Или посмотрите, как одна хрупкая, на первый взгляд, женщина смогла перевернуть наши представления о том, какими могут быть общественные пространства в Татарстане. И таких примеров очень много!» — написано в описании к видео.

Авторы ролика убеждены, что в Татарстане живут женщины, которые могут все: «Мы действуем самостоятельно или объединяемся в сообщества, работаем сообща или справляемся в одиночку».

Ранее глава Агентства инвестиционного развития Татарстана Талия Минуллина раскритиковала гендерные стереотипы, заявив, что то, что АИР возглавляет девушка, — вопрос кадровой политики президента Татарстана.

