Казань встречает осень открытием учреждений культуры и концертом Нюши и «Хора Турецкого»

Фото: Максим Платонов

Казань готовит выборы и встречу со «звездами»

Столица Татарстана готова к к грядущим выборам, которые пройдут с 11 по 13 сентября, заявили сегодня на аппаратном совещании в мэрии города. Право голоса в Казани имеют свыше 920 тыс человек. Первыми эти выборы станут для более чем 2 тыс. горожан. В столице Татарстана будут открыты 459 участков. На 18 из них установят электронные комплексы КОИБ.

Почти 5 тыс. казанцев вошли в состав избирательных комиссий. Участки будут работать с 8.00 до 20.00 часов. 11 и 12 сентября организуют досрочное голосование на 269 придомовых территориях — информацию об этом можно найти на избирательных участках. Выборы пройдут с соблюдением всех мер эпидемиологической безопасности: антисептическими ковриками, антисептиками, масками, перчатками, индивидуальными ручками, социальной дистанцией — пообещали в мэрии.

Мэр Казани Ильсур Метшин призвал оставить демагогию, взять бюллетень и выразить свое мнение в дни многоступенчатых выборов.

Столица Татарстана готова к к грядущим выборам, которые пройдут с 11 по 13 сентября, заявили сегодня на аппаратном совещании в мэрии города

Каждому проголосовавшему вручат специальный браслет «Я проголосовал», который даст возможность посетить 13 сентября интерактивную программу рядом с «Ак барс ареной». На этой территории будут работать экстрим-площадка, зона киберспорта и виртуальной реальности, литературный дворик, диджитал-активности, арт-иснталляции. Здесь презентуют проект «Жизнелюб», экопроект, во время «Спортивного часа» можно будет сдать нормы ГТО. А в заключении состоится концерт.

Сегодня озвучили и список звезд, которые выступят на этом концерте: певицы Валерия, Нюша, Хор Турецкого, певица и youtube-блогер Клава Кока. Кроме того, выступят и местные исполнители: Анвар Нургалиев, Гузель Уразова, группа Dabro. Завершится день праздничным салютом.

Стартуют ярмарки, открылись библиотеки, студии, музеи

С началом осени и переходом на третий этап послаблений столица Татарстана оживилась. С 12 сентября в Казани стартуют осенние сельхозярмарки по социально ориентированным ценам. Они будут работать еженедельно по субботам на 14 площадках. Торговлю организуют и на территории ТЦ «Радужный» — с такой просьбой обратились жители микрорайона «Салават Купере».

По словам Абзалова, сейчас в Казани работают 16 культурных центров, 51 библиотека, 25 школ искусств, 6 муниципальных музеев, Школа рока, Театральная студия «Оперение», а также обновленный казанский зооботсад

Кроме того, в столице Татарстана просыпается культурная, досуговая жизнь. Уже неделю назад город собрал детей, которые вернулись с отдыха. О том, чем они могут себя занять в свободное время, а также взрослые казанцы, рассказал сегодня на совещании в мэрии начальник Управления культуры горисполкома Азат Абзалов.

По словам Абзалова, сейчас в Казани работают 16 культурных центров, 51 библиотека, 25 школ искусств, 6 муниципальных музеев, Школа рока, Театральная студия «Оперение», а также обновленный казанский зооботсад. Азат Абзалов сообщил, что в период самоизоляции многие педагоги дополнительного образования занимались с детьми онлайн. Дистанционную активность проявили и люди старшего возраста.

В настоящее время для казанцев возобновляются концертные программы. Роспотребнадзор разрешил заполнение залов на 50 %. Казанские библиотеки открыты на индивидуальную книговыдачу, проведение лекций и творческих встреч, открылись городские музеи и выставки, перечислил Абзалов.

Он отметил, что в новом учебном году вступительные испытания, если такие требовались, ребята прошли в очной форме с термометрией. Продолжается запись в студии не только для детей, но и для взрослых. Расписание занятий для старшего поколения доступно на сайте KZN.ru в разделе проекта «Жизнелюб», который действует в городе по 13 направлениям на 56 городских локациях. Абзалов заметил, что все занятия проводятся с предварительной дезинфекцией, проветриванием и социальной дистанцией.

В новом учебном году вступительные испытания, если такие требовались, ребята прошли в очной форме с термометрией. Фото Максима Платонова

— Ответственность, осторожность, осмотрительность — те три кита, на которых должны выстраивать работу наши руководители учреждений, где большое скопление наших жителей, горожан, и особенно детей. Головой каждый руководитель отвечает за вверенное хозяйство, — подчеркнул Ильсур Метшин.

Новые дороги и дополнительная парковка

Руководитель Казани отметил, что в городе отстраиваются и реконструируются многие социальные объекты. Об этой работе рассказали главы районов столицы Татарстана.

По программе «Наш двор» в этом году в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах Казани завершают благоустройство 28 дворов, где располагаются 79 многоквартирных домов и проживают почти 28 тыс человек, сообщил глава администрации районов Тимур Алибаев. В этих дворах отремонтировали 10 внутриквартальных проездов и создали 734 дополнительных парковочных места. Кроме того, отремонтировали территории школ № 119 и 132. В следующем году планируется отремонтировать 43 двора, 114 придомовых территорий.

По программе «Наш двор» в этом году в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах Казани завершают благоустройство 28 дворов, сообщил Тимур Алибаев

По словам Алибаева, в этом году в Авиастроительном и Ново-Савиновском районах завершают ремонт 68 многоквартирных домов. Обновили кровлю, фасады, подъезды, инженерные системы, меняют 39 лифтов в 12 домах. Жилищные условия улучшат более 15 тыс горожан, сообщил докладчик. В рамках текущего ремонта в районах отремонтировали 202 дома на общую сумму 206 млн рублей, в 93 домах привели в порядок 269 подъездов. На будущий год запланирован капремонт в 70 жилых зданиях.

В этих же районах отремонтировали улицу Тэцевскую, по которой ежедневно проезжают более 100 тыс горожан и более 18 тыс автомобилей. Идет реконструкция улицы Максимова, где проходят 13 маршрутов общественного транспорта и проезжают 14 тыс автомобилей. В этом году отремонтировали дороги на улицах Баранова, Кутузова, Черкасова, продолжаются работы на улице Зелинского — там 12 тыс домовладений и проживает более 40 тыс казанцев. В 2020-м заасфальтировали дорогу к двум садовым обществам, а начиная с 2017 года построили три дороги к 10 садовым товариществам, где более 3,5 тыс садовых участков. С 2014 года на 107 улицах установили более 1,5 тыс светильников, 2013 года оборудовали 28 спортплощадок. Продолжаются по озеленению и благоустройству территорий, отметил спикер.

В открывшемся полилингвальном комплексе «Адымнар» 178 педагогов будут обучать более 2700 детей. Сейчас ремонтируют два детских сада на Голубятникова и Челюскина в общей сложности на 137 млн руб. Эти учреждения примут 452 ребенка, причем появится 20 дополнительных мест. В этом году на обновление социальных объектов из разных источников в авиастроительном и Ново-Савиновском районах вложили более 8, 5 млрд руб.

В этом году получилось благоустроить территории четырех школ и двух детских садов, сообщил Хисматуллин

Спортивный детсад и лучший ДК в стране

В этом году в Кировском и Московском районах Казани появятся пять новых детских садов на 1320 мест, половина из них — для детей в возрасте до трех лет, доложил первый заместитель главы администрации Кировского и Московского районов Ильсур Хисматуллин. В «Салават купере» откроется первый в России спортивный детский сад «ГТО» с дополнительными занятиями и спортивной площадкой на улице.

В сданной в позапрошлом году школе в «Салават Купере» учатся 2,2 тыс детей в две смены. Там же вскоре откроют еще одну. Ремонт идет и в гимназии-интернате №4, где обучаются 320 девочек.

В этом году получилось благоустроить территории четырех школ и двух детских садов, сообщил Хисматуллин. Например, в гимназии №75 на Гагарина появилось общественное пространство с концепцией «Звездный городок». Здесь есть зоны для занятия спортом и познавательного досуга, а благоустроенный ландшафт превратил простой школьный двор в уютную, безопасную и развивающую среду.

Благоустроенное озеро «Лебяжье» стало комфортной территорией для отдыха горожан. Открыли КЦ «Московский», который в этом году Минкульт России признал лучшим домом культуры нового формата в стране: там в прошлом году прошло более 1 тыс событий, его ежедневно посещают более 100 человек. Распахнул двери и ДК Железнодорожников. Центр для молодежи «Юлдаш» по программе реновации открыли 30 августа в здании бывшей пекарне, где разместился тренировочный центр для скалолазания. За два года привели в порядок четыре подростковых клуба. В театре Алафузова открыли творческую студию «Созвездие». Кроме того, запустили три новых универсальных спортплощадки, ледовую арену в Юдино, продолжается ремонт стадиона «Локомотив», спортшколы «Тасма».

Андрей Лобов рассказал, что в прошлом году в поселках Мирный, Борисково и Салмычи начали работать ФАПы

«Касатка», Национальная библиотека и зооботсад

На территории Вахитовского и Приволжского районов Казани близится к завершению строительство двух детских садов на 340 мест, отметил глава администрации районов Андрей Лобов. В рамках капремонта ведутся работы в детском саду №362 на 250 мест. Кроме того, в Казани завершается капитальный ремонт здания старейшей спортивной школы олимпийского резерва «Касатка» на улице Рихарда Зорге.

Недавно открылась Национальная библиотека, обновленный зооботсад, свои двери распахнет ДК «Чулпан» в четвертом квартале этого года.

Андрей Лобов рассказал, что в прошлом году в поселках Мирный, Борисково и Салмычи начали работать ФАПы. В Салмычах заработал и офис врача общей практики и педиатров.

Больше жилья — больше кабинетов для врачей

Более 1 млн кв м жилья ввели за последние три года в Советском районе, за 5 лет запустили 6 школ на 7 тыс мест и 14 детсадов почти на 3 тыс мест, сообщил глава района Роман Фатхутдинов.

В этом году в жилом массиве Константиновка откроется офис врачей общей практики и участковых педиатров, который охватит более 4 тыс. жителей. По просьбе жителей в микрорайоне Танкодром выделили под медицинское учреждение первый этаж многоквартирного дома № 10 по улице Латышских Стрелков. После капитального ремонта здесь разместятся 10 терапевтических участков, которые будут обслуживать более 20 тыс. жителей микрорайона. Маленьких жителей Советского района уже приводят на прием в отремонтированную детскую поликлинику № 6 на улице Отрадная. Сейчас ремонтируют женскую консультацию городской клинической больницы № 18 на Гвардейской. До конца года завершится ремонт в поликлинике «РЖД-Медицина» на улице Ершова. В Советском районе открыли новый корпус РКИБ.

Кроме того, после ремонта в Советском районе запустили КЦ «Сайдаш», а также культурный центр в Дербышках. Более 93 тыс человек получат современные территории программе «Наш двор». В этом году отремонтируют более 30 км дорог. В шести поселках также обновят асфальт и установят 360 новых светильников.

Только беглое, короткое перечисление главами районов построенных и отремонтированных объектов, заняло столько времени, заметил мэр столицы Татарстана Ильсур Метшин. По его словам, это «очень серьезный масштаб, такое внимание к инфраструктуре мы не могли получить 10-летиями».

— Таких преобразований, таких президентских программ в округе нигде нет, ни в одном регионе. Только может похвастаться этим Москва, Московская область и Санкт-Петербург, ну, наверное, Тюмень еще Ямал. И это, конечно, благодаря тому, что наша экономика — базис всех наших возможностей и преобразований. Наши крупные промышленные предприятия, наш бизнес, малый, средний, вносят в копилку налогами в Татарстан и в Казань как одного из главных доноров. И мы можем изменять качество жизни людей в Казни и во всей республике, — уверен градоначальник.

Главным мотиватором он назвал самих горожан.

«Мы всегда находимся с ними на прямой связи, получаем обращения, встречаемся во дворах, на предприятиях. Иногда нас справедливо критикуют… Часто они нам подсказывают, часто выходят с креативными идеями, которые тоже очень помогают нам в совместной работе и достижении тех результатов, которые мы для себя ставим — жить в самом комфортном, самом благоустроенном, самом безопасном, самом красивом и самом добром городе Казани», — подытожил Ильсур Метшин.

Екатерина Аблаева