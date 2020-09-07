В Татарстан поступило почти 800 тысяч доз вакцин от сезонного гриппа

В республику поступило более 241,5 тыс. доз вакцин от сезонного гриппа для детей и более 530,8 тыс. доз — для взрослых. Прививочная кампания будет проходить в школах, поликлиниках, трудовых коллективах, а также для повышения охвата — в специализированных пунктах у станций метро и в торговых центрах. Всего, по словам замминистра здравоохранения РТ Владимира Жаворонкова, планируется привить до 60% жителей Татарстана. Он отметил, что в период пандемии вакцинация от гриппа особенно важна.

Прививку всем желающим будут делать бесплатно. Руководитель Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Патяшина заявила, что поступившая вакцина российского производства — качественная и проверенная, поэтому нет смысла переплачивать за импортный аналог.

«Я своих детей и себя прививаю только российской вакциной», — заявила глава республиканского РПН.