В Казани более 80% дорог приведены в порядок

В Казани более 80% дорог приведены в порядок по федеральным и республиканским программам. Об этом сообщает пресс-служба мэрии Казани.

«На сегодня мы привели 83% дорог Казани в нормативное состояние, хотя такую задачу нам президент страны ставил только к 2025 году», — отметил мэр Казани Ильсур Метшин.

Например, в городе по нацпроекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги» отремонтирована дорога на улице Тэцевской в Авиастроительном районе, которой ежедневно пользуются более 100 тыс. казанцев. Общая стоимость ремонта составила 171 млн рублей.



На данный момент осуществляется ремонт второй очереди реконструкции ул. Максимова, на которой проходит 13 маршрутов общественного транспорта. Общая стоимость строительных работ составит 172,2 млн руб.

Ранее премьер-министр Татарстана Алексей Песошин обсудил на Татарстанском нефтегазохимическом форуме вопросы расширения использования в дорожном строительстве нефтехимической продукции .

