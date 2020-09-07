Объявленный в международный розыск Эрик Гафаров похвастался гардеробной в новом доме

Фото: скриншот

Основатель фонда Gafarov and Partners LTD Эрик Гафаров, находящийся в международном розыске, похвастался в своем Instagram новой гардеробной.



Под фотографией в соцсети он написал, что наконец-то переезжает в нормальный дом. В гардеробной, по словам Гафарова, должны поместиться все его кроссовки.

Отметим, что Гафаров открыл свой instagram-аккаунт. Ранее он был закрыт.

Напомним, что ранее Гафаров выложил в Instagram фотографии из терминала международного аэропорта Дубая и сообщил, что отправился в Лондон.

