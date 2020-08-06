В Татарстане проиндексировали зарплаты некоторых работников бюджетной сферы
В Татарстане повысили должностные оклады работников отдельных организаций бюджетной сферы. Соответствующий приказ опубликовал кабинет министров РТ.
Оклады увеличатся у бюджетников организаций, на которых не распространяется Единая тарифная сетка по оплате труда работников бюджетной сферы. Так, оклад секретаря руководителя структурного подразделения проиндексирован в 1,03 раза и составляет 11 498 рублей.
Повышение ожидается с 1 октября 2020 года.
Напомним, что ранее депутаты Государственного совета сняли с повестки законопроект, отменяющий индексацию зарплат чиновников.
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