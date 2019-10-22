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Министр финансов РФ рассказал на сколько вырастут зарплаты бюджетников в 2020 году

20:52, 22.10.2019 1
Министр финансов РФ рассказал на сколько вырастут зарплаты бюджетников в 2020 году
Фото: realnoevremya.ru / максим Платонов

Глава Минфина РФ Антон Силуанов рассказал, что в 2020 году зарплаты бюджетников поднимутся на 7%. Таким образом рост превысит инфляцию.

«Бюджет составлен таким образом, чтобы инфляционный налог не съедал заработную плату, пенсию, наши сбережения. Рост заработной платы бюджетников на следующий год составит 7%, а рост инфляции по прогнозам на следующий год мы предполагаем на уровне от трех до четырех процентов», — заявил министр в эфире Первого канала.

Он подчеркнул, что рост зарплаты и новые рабочие места зависят от роста экономики страны.

Напомним, что самый быстрый рост зарплат показали такие сферы, как культура спорт и досуг, сельское и лесное хозяйство, а также здравоохранение и соцуслуги.

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комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 22 окт
    А учителей опять забыли!!!
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