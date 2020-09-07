В трех школах Башкирии старшеклассники заразились COVID-19

В Башкирии в трех школах старшеклассники заразились COVID-19, из-за этого 323 учеников перевели на «дистанционку», заявил глава Минздрава республики Максим Забелин.

Речь идет о единичных случаях заражения. Каждый случай отрабатывается по определенному алгоритму: в течение двух часов ведомство уведомляет Роспотребнадзор, сразу проводится эпидрасследование, выявляется круг контактов, передает «Интерфакс».

Школы, где выявили случаи заражения коронавирусом, находятся в Ишимбайском, Мелеузовском и Иглинском районах Башкирии.

Ранее в Министерстве просвещения РФ заявили, что не будут запрещать посещение занятий школьникам, не сдавшим тест на COVID-19 после возвращения из-за границы.

