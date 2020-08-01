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Более половины туристов приезжают в Татарстан повторно

20:59, 01.08.2020
Более половины туристов приезжают в Татарстан повторно
Фото: realnoevremya.ru

Большинство туристов, приезжающих в Татарстан — это те, кто приезжает на отдых в республику повторно, рассказал председатель Госкомитета РТ по туризму Сергей Иванов.

По его словам, ведомство регулярно мониторит отзывы туристов. Они отмечают гостеприимство наших жителей, чистоту и великолепную инфраструктуру и поэтому многие из них приезжают повторно, поскольку за одну поездку не успевают увидеть все.

«Порядка 60% туристов — это те, кто повторно приезжает в Татарстан», — уточнил Иванов в программе «Интервью без галстука».

В четверг глава Госкомитета РТ по туризму сообщил, что пока что туристическая отрасль Татарстана не вернулась к докризисным показателям. Турпоток составляет примерно 30% от уровня прошлого года.

Общество Татарстан
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