Банк Казани внедрил систему быстрых платежей

Простота, скорость и свобода — именно так можно охарактеризовать систему быстрых платежей (СБП). С сентября 2020 г. всем клиентам Банка Казани предоставляется возможность отправлять и получать денежные средства через данный сервис.

Преимущества данной системы перед карточными переводами — это возможность совершать переводы в рублях РФ за считаные секунды по всей России вне зависимости от того, в каком банке открыт счет получателя. В СБП вместо номера карты или громоздких реквизитов счета используется номер мобильного телефона получателя, что минимизирует вероятность отправки денег «в никуда».

Бесспорно, выбрать номер телефона из адресной книги смартфона проще, чем указывать номер карты!

При этом с суммы переводов, не превышающих 100 000 руб., комиссия взиматься не будет. Максимальная сумма одного перевода может достигать 300 000 рублей.

При переводе через СБП клиент может выбрать Банк Казани в качестве основного «банка по умолчанию».

Опробовать систему нового платежного сервиса может каждый клиент Банка, ранее использовавший счет для расчетов с использованием банковских карт. Достаточно будет зарегистрироваться в системе ДБО и открыть текущий счет.

И всего в пять шагов осуществлять переводы через СБП:

1. Войти в интернет-банк или мобильное приложение Банка Казани.

2. Для совершения перевода выбрать:

— в интернет-банке раздел «Платежи и переводы,

— в мобильном приложении раздел «Оплатить»;

3. В разделе «Переводы» выбрать пункт «По номеру телефона».

4. Указать:

— номер телефона получателя,

— банк получателя,

— сумму перевода,

— сообщение получателю (необязательно).

5. Проверить данные получателя и подтвердить перевод нажатием кнопки «Перевести».

Скачать интернет-сервисы Банка Казани можно по ссылкам:

интернет-банк: online.bankofkazan.ru

Мобильное приложение:

AppStore

PlayMarket (GooglePlay)

ООО КБЭР «БАНК Казани»



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