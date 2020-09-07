Мишустин рассказал о принципах работы социальных лифтов

Председатель правительства России Михаил Мишустин рассказал о том, как должны работать социальные лифты.

«Как говорил президент, социальные лифты должны работать не по звонку, а по объективным критериям. Те, кто сегодня пришел работать в кабинет министров, я совершенно искренне это говорю, получили свои посты в первую очередь благодаря своим знаниям и компетенциям», — приводит его слова «РИА Новости».



По его словам, в правительстве стараются придерживаться этих принципов, ведь правительство — такой же социальный лифт, и он помогает повысить эффективность государственного аппарата.

Напомним, правительство России завершило работу над планом по восстановлению экономики, который Мишустин представлял президенту России Владимиру Путину.

