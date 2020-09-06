Новости общества

09:27 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Правительство России завершило работу над планом по восстановлению экономики

08:54, 06.09.2020
Правительство России завершило работу над планом по восстановлению экономики
Фото: kremlin.ru

Правительство России завершило работу над планом по восстановлению экономики. Об этом заявил первый вице-премьер Андрей Белоусов.

Как передает ТАСС, план должны утвердить до конца сентября.

«Его надо синхронизировать с прогнозом, поэтому он до сих пор не утвержден, поскольку прогноз еще дорабатывается, [вносятся] последние штрихи. Он будет идти параллельно с прогнозом»,— сказал Белоусов.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин представил Путину план восстановления экономики и доходов россиян. Основная цель плана — выйти на устойчивый рост ВВП. План состоит из девяти разделов и содержит около 500 мероприятий. Всего реализация плана потребует 5 триллионов рублей на два года. Затем Мишустин попросил кабмин доработать план восстановления экономики.

Общество
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем