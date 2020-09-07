Болельщики раскритиковали жену футболиста Тарасова за работу в эфире «Ак Барс Шоу»

Болельщики «Ак Барса» остались недовольны новой ведущей «Ак Барс Шоу» во время игры против питерского СКА.

Вчера вместо Камили Харисовой в эфире появилась Анастасия Костенко-Тарасова, жена футболиста «Рубина» Дмитрия Тарасова.

«Она вообще не понимает, что происходит. Смотреть не очень на это», «Уберите это! Кто такая? Что она знает о хоккее? Не позорьте ни клуб, ни РТ», «Как можно брать в соведущие человека, который трех слов связать не может», — написали болельщики в соцсетях «Ак Барса», комментарии которых стали наиболее популярными под постом «Ак Барс Шоу».

Напомним, в первых матчах «Ак Барса» ведущей шоу была Камиля Харисова, назначенная вместо ушедшей Зухры Уразбахтиной.