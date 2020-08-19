Новой ведущей «Ак Барс ТВ» назначена Камиля Харисова

Новой ведущей «Ак Барс ТВ» вместо ушедшей Зухры Уразбахтиной назначена Камиля Харисова. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

«Свершилось, «Ак Барс ТВ» выходит из долгой спячки! Сегодня у нас целая куча интересного: ведущая Камиля Харисова, Евгений Медведев с Алексеем Анисимовым в гостях и всё о матче «Ак Барса» против СКА на TANECO Кубке чемпионов», — гласит сообщение.

Ранее ведущая «Ак Барс ТВ» Зухра Уразбахтина официально покинула казанский клуб. На прощание пресс-служба казанцев записала видеоролик, где Уразбахтина голосом Ельцина объявила о своем уходе из «Ак Барса». На видео ведущей наложили знаменитый фрагмент ухода Бориса Николаевича с поста президента России.

