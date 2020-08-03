Ретейлеры предупредили о перебоях с поставками импортного алкоголя

Российские торговые сети столкнулись с задержками при поставках импортного алкоголя из-за трудностей с получением акцизных марок, заявил представитель Ассоциации компаний розничной торговли Илья Власенко.

По его словам, сейчас сети активно закупают алкоголь к традиционному пику продаж — новогодним праздникам.

В сети «Красное и белое» полагают, что перебои в поставках начались из-за того, что Центральная акцизная таможня (ЦАТ), которая отвечает за выдачу акцизных марок, не смогла их выдать в срок.

Представитель «Азбуки вкуса», сети, которая сама занимается импортом алкоголя, подтвердил перебои в поставках. В компании отметили, что испытывают дефицит акцизных марок с февраля, из-за чего импортный алкоголь остается на таможенных пунктах больше месяца, передают «Ведомости».

Ранее «Реальное время» выяснило, что за первые шесть месяцев 2020 года в Татарстане заметно выросли продажи крепкого алкоголя. Подробности — в материале интернет-газеты.

