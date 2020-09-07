Дмитрий Квартальнов: «После победы над СКА мы будем играть лучше и лучше»

Главный тренер «Ак Барса» Дмитрий Квартальнов остался доволен победой казанской команды над питерским СКА (3:2от) в матче КХЛ. Он заявил, что теперь «барсы» заиграют еще лучше.

— Мы довольны победой. Вели 2:0, но чуть упустили игру. Соперник мощно играл в атаке, Билялов держал нас в игре. В этом плане он нам реально помог. Нам надо поработать над концовкой. Мы бы хотели, чтобы наши нападающие помогали защитникам. Думаю, после этой игры мы будем играть лучше и лучше. Победой мы довольны.

Большинство? Согласен, есть проблема. Мы знаем эти причины, но это наши моменты, командные. Хотелось бы, чтобы оно было лучше, и оно будет лучше, — приводит слова тренера официальный сайт клуба.

Также Квартальнов прокомментировал решение минспорта РТ увеличить количество болельщиков на трибунах. На матче против СКА «Татнефть Арена» была заполнена на 50% от вместимости стадиона.

— Это круто и здорово. У меня большие слова благодарности нашим болельщикам и нашему руководству республики, которое увеличило количество зрителей. Рустам Нургалиевич Минниханов обещал на встрече с командой, что поработает над этим вопросом и поработал, — сказал Квартальнов.

Напомним, победа над СКА (3:2от) стала для казанской команды первой на домашнем льду в новом сезоне КХЛ. Ранее «Ак Барс» разгромно уступил в Казани подмосковному «Витязю» (0:4). До этого команда Квартальнова победила на Кубке Открытия КХЛ, переиграв московский ЦСКА (3:2от).

Подробнее о главных итогах победного матча над СКА можно почитать в материале «Реального времени».