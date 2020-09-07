На Большом Казанском кольце установили трамвайные остановки

В Казани продолжается строительство второго этапа Большого Казанского кольца (БКК) на участке от улицы Борисковской до улицы Технической протяженностью 1,222 км. На прошедшей неделе рабочие завершили окраску конструкций моста, устройство откосов Монастырской протоки, а также оборудовали трамвайные остановки около троллейбусного депо №2, сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

На разворотной петле под мостом и на местных проездах были установлены 300 погонных метров перильных ограждений, продолжена укладка инженерных сетей, устройство конструкций очистных сооружений. Также завершено армирование нижней плиты фундамента, начаты работы по армированию стен очистных сооружений.

Напомним, 29 августа в Казани открылся первый этап Большого Казанского кольца — магистраль 100-летия ТАССР. Работы на втором этапе стартовали в марте 2020 года по национальному проекту «Безопасные и качественные автомобильные дороги».