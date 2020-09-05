Кравцов рассказал, можно ли ученикам, вернувшимся из-за границы, приходить в школу без теста на COVID-19

В Министерстве просвещения РФ не будут запрещать посещение занятий школьникам, не сдавшим тест на COVID-19 после возвращения из-за границы, но окончательное решение по этому вопросу стоит за региональными властями, заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов в ходе рабочей поездки в Казань.

Он отметил, что в целом учебный год начался спокойно, в очном режиме. А все разговоры о том, что система школьного образования перейдет на дистанционное обучение, не соответствуют действительности, передает ТАСС.

Вчера заместитель руководителя Роспотребнадзора по Татарстану Любовь Авдонина рассказала, что в Татарстане 280 человек, прибывших из-за границы, до сих пор не представили результаты теста на коронавирусную инфекцию.

