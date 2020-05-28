Банкам рекомендовали сообщать заемщикам о причинах отказа в реструктуризации и кредитных каникулах

Банк России рекомендовал кредиторам сообщать заемщикам о причинах отказа в реструктуризации кредита или предоставлении кредитных каникул, говорится в информационном письме регулятора.

Также кредитным организациям при рассмотрении заявлений на реструктуризацию кредита или займа по собственным программам рекомендуется пользоваться подходами, аналогичными изложенным в антикризисном законе.

То есть заявление заемщика должно рассматриваться в течение пяти дней, начало реструктуризации займа ведется со дня направления гражданином заявления (если он не указал иную, конкретную дату), а также неначисление неустойки в период рассмотрения кредитором заявления в случае одобрения реструктуризации.

«Информационное письмо Банка России направлено в кредитные организации, МФО, КПК, СКПК и ломбарды», говорится в сообщении на сайте регулятора.

Ранее глава ЦБ Эльвира Набиуллина отчиталась о том, как реализуются меры кредитной поддержки бизнеса и населения. По ее словам, за последний месяц статистика обращений бизнеса за помощью растет сильнее, чем статистика по обращениям физлиц.

