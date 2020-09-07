Видео из соцсетей: автохам из Татарстана едва не сбил детей на тротуаре, а затем ударил подростка

Фото: Pixabay

В соцсетях обсуждают водителя, который ехал по тротуару, едва не сбил двух детей, а затем еще вышел и дал подзатыльник одному из них.

Инцидент произошел в Саратове. Очевидцы сняли, как автомобиль с татарстанскими номерами на «Ладе Приора» едет по тротуару. Автохам чуть не сбил двух детей. Однако вместо того, чтобы извиниться, он вышел и дал старшему мальчику подзатыльник. Впрочем, подросток оказался не робкого десятка, и ударил взрослого в ответ.

Саратовцы грубо высказались в адрес водителя. Некоторые даже отметили в комментариях аккаунт президента Татарстана Рустама Минниханова, очевидно, в надежде, что Минниханов примет меры в отношении автохама.