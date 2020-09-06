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Происшествия

В Татарстане продавали сало, зараженное вирусом африканской чумы

20:59, 06.09.2020
В Татарстане продавали сало, зараженное вирусом африканской чумы
Фото: wikimedia.org / Богдана Лісовська

В Нурлатском районе Татарстана сотрудники Госкомитета РТ по биологическим ресурсам выявили факт торговли гражданами салом, в котором выявлен вирус африканской чумы.

В связи с этим и с учетом открытия охотничьего сезона ведомство попросило татарстанцев отказаться от покупки несертифицированных продуктов, особенно в местах несанкционированной торговли.

Также при нахождении в охотничьих угодьях не нужно оставлять без присмотра продукты питания и ни в коем случае не оставлять остатки пищи после отъезда, отметили в пресс-службе Госкомитета РТ по биологическим ресурсам.

В начале августа министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров призвал усилить меры профилактики по предотвращению африканской чумы свиней в республике.

ПроисшествияОбществоБизнесРозничная торговля Татарстан
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