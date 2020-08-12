В Татарстане призвали усилить меры профилактики по недопущению африканской чумы свиней

Министр сельского хозяйства и продовольствия Татарстана Марат Зяббаров призвал усилить меры профилактики по предотвращению африканской чумы свиней в республике. Об этом сообщает Минсельхозпрод РТ.

В ходе видео-конференц-связи министр заявил, что необходимо максимально задействовать все ресурсы, чтобы не допустить проникновения инфекции на территорию Татарстана. «Особое опасение вызывает регистрация очагов по Самарской области», — отметил Зяббаров.

Начальник Главного управления ветеринарии кабмина Татарстана Алмаз Хисамутдинов добавил, что на сегодняшний день существует угроза заноса инфекции в Нурлатский, Черемшанский и Лениногорский районы республики, которые граничат с Самарской областью. «Алькеевский и Бугульминский районы граничат частично, но они тоже в зоне риска», — добавил он.

Ранее сообщалось, что в Самарской области зарегистрировано 52 случая африканской чумы свиней (АЧС).

