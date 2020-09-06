Праздник «черного золота» и фото с «Машиной времени»: новое в «Инстаграмах» глав районов Татарстана 6 сентября

Руководитель Актанышского района Энгель Фаттахов поделился с подписчиками селфи с тренировки на лыжероллерах.

Глава Бавлинского района Рамиль Гатиятуллин поздравил нефтяников с профессиональным праздником. «Пусть ваш труд всегда ценится, а все усилия вознаградятся по достоинству. Желаем каждому из вас крепкого семейного счастья, здоровья и оптимизма», — пожелал он.

Глава Лениногорского района Рягат Хусаинов также поздравил татарстанцев с праздником «черного золота» и «голубого топлива».

Глава Елабужского района Рустем Нуриев поделился с подписчиками результатами утренней тренировки. Он проехал 37 километров.

Глава Высокогорского района Рустам Калимуллин поздравил сегодня с 90-летним юбилеем поздравили жителя района Гумара Гатауллина. Он 20 лет проработал на шахте в Донбассе, награжден Орденом шахтерской Славы трех степеней.

Руководитель Бугульминского района Линар Закиров выложил видео о Бугульме, подготовленном проектом «Истории Татарстана».

Руководитель Нижнекамского района Айдар Метшин выложил в «сторис» фотографию с группой «Машина времени».