Праздник «черного золота» и фото с «Машиной времени»: новое в «Инстаграмах» глав районов Татарстана 6 сентября
Руководитель Актанышского района Энгель Фаттахов поделился с подписчиками селфи с тренировки на лыжероллерах.
Глава Бавлинского района Рамиль Гатиятуллин поздравил нефтяников с профессиональным праздником. «Пусть ваш труд всегда ценится, а все усилия вознаградятся по достоинству. Желаем каждому из вас крепкого семейного счастья, здоровья и оптимизма», — пожелал он.
Глава Лениногорского района Рягат Хусаинов также поздравил татарстанцев с праздником «черного золота» и «голубого топлива».
Глава Елабужского района Рустем Нуриев поделился с подписчиками результатами утренней тренировки. Он проехал 37 километров.
Глава Высокогорского района Рустам Калимуллин поздравил сегодня с 90-летним юбилеем поздравили жителя района Гумара Гатауллина. Он 20 лет проработал на шахте в Донбассе, награжден Орденом шахтерской Славы трех степеней.
Руководитель Бугульминского района Линар Закиров выложил видео о Бугульме, подготовленном проектом «Истории Татарстана».
Руководитель Нижнекамского района Айдар Метшин выложил в «сторис» фотографию с группой «Машина времени».ОбществоВластьТехнологииМедиа Татарстан
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