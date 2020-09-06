«Нефтехимик» обыграл «Витязь», забив победный гол за минуту до конца игры

«Нефтехимик» дома обыграл подмосковный «Витязь» (4:3) в матче Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).

Хозяева льда уверенно начали игру, уже на 17-й минуте забросив три безответных гола. В третьем периоде хоккеисты «Витязя» сравняли счет, дважды реализовав большинство. Но за минуту до конца матча Кучерявенко удачно подправил шайбу на пятаке гостей.

Это первая победа «Нефтехимика» в новом сезоне КХЛ. Ранее нижнекамцы в упорной борьбе уступили питерскому СКА (1:2).

«Нефтехимик» — «Витязь» — 4:3 (3:0, 0:1, 1:2)

Голы:

1:0 — Граборенко (Буцаев, 11:19)

2:0 — Рантакари (Шарифьянов, Шиксатдаров, 12:59, бол.)

3:0 — Волгин (Пузанов, Порядин, 17:03, бол.)

3:1 — Теденбю (Дэнфорт, Хультстрем, 30:25, бол.)

3:2 — Малыхин (Лугин, 50:44)

3:3 — Семин (Дэнфорт, Теденбю, 57:39, бол.)

4:3 — Кучерявенко (Бикмуллин, Порядин, 58:50, бол.)