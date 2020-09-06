Жена Навального ответила на инициативу Рошаля создать комиссию по ситуации с ее мужем

Жена российского оппозиционера Алексея Навального Юлия заявила, что доктор Леонид Рошаль не должен иметь никакого отношения к лечению ее мужа.

«Вы выступаете не как врач, а как голос государства», — написала Юлия Навальная в своем Instagram.

Она подчеркнула, что за последние недели прочитала множество медицинских статей и ей предельно ясно, что клинические проявления были точно такими же, как описано в медицинских учебниках.

Вчера детский врач Леонид Рошаль предложил немецким коллегам создать совместную группу по ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным.