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Жена Навального ответила на инициативу Рошаля создать комиссию по ситуации с ее мужем

18:22, 06.09.2020
Жена Навального ответила на инициативу Рошаля создать комиссию по ситуации с ее мужем
Фото: wikimedia.org

Жена российского оппозиционера Алексея Навального Юлия заявила, что доктор Леонид Рошаль не должен иметь никакого отношения к лечению ее мужа.

«Вы выступаете не как врач, а как голос государства», — написала Юлия Навальная в своем Instagram.

Она подчеркнула, что за последние недели прочитала множество медицинских статей и ей предельно ясно, что клинические проявления были точно такими же, как описано в медицинских учебниках.

Вчера детский врач Леонид Рошаль предложил немецким коллегам создать совместную группу по ситуации с оппозиционером Алексеем Навальным.

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