В Елабуге открылся первый в Татарстане центр научной коллаборации за 10,5 млн рублей

В Елабуге открылся первый в Татарстане центр дополнительного образования «Дом научной коллаборации». На его создание затратили 10,5 млн рублей, из которых 2 млн выделили из бюджета региона.

Дом научной коллаборации открыт в Елабужском филиале КФУ по проекту «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование».

В центре будут реализованы следующие проекты: «Детский университет», «Малая Академия», «Урок технологии», «Урок биологии». Ученикам подробно расскажут о рациональном природопользовании, экологии, сельскохозяйственных науках, биотехнологии.

Занятия будут проходить в зоологическом музее и на базе полевой практики по биологии, расположенной в спортивно-оздоровительном лагере «Буревестник». Ожидается, что более 150 тыс. детей школьного возраста станут участниками открытых онлайн-уроков или мастер-классов, направленных на раннюю профориентацию, передает пресс-служба Минобразования РТ.

В Казани первого сентября открыли первый полилингвальный образовательный комплекс с углубленным изучением татарского, русского и английского языков.

