Очевидцы сообщили о 100 тыс. участниках акции протеста в Минске

Число участников несанкционированного марша оппозиции в центре Минска превысило 100 тыс. человек, подсчитали очевидцы.

Демонстранты растянулись вдоль всего проспекта Независимости, который перекрыт силовиками на участке от одноименной площади до цирка. Они идут в направлении площади Государственного флага, где расположена резиденция президента Белоруссии Александра Лукашенко — Дворец независимости, пишут «Известия».

Несколько десятков тысяч человек уже подошли к резиденции Лукашенко.

Акции протеста проходят и в других городах Белоруссии.