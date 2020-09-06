Очевидцы сообщили о 100 тыс. участниках акции протеста в Минске
Число участников несанкционированного марша оппозиции в центре Минска превысило 100 тыс. человек, подсчитали очевидцы.
Демонстранты растянулись вдоль всего проспекта Независимости, который перекрыт силовиками на участке от одноименной площади до цирка. Они идут в направлении площади Государственного флага, где расположена резиденция президента Белоруссии Александра Лукашенко — Дворец независимости, пишут «Известия».
Несколько десятков тысяч человек уже подошли к резиденции Лукашенко.
Акции протеста проходят и в других городах Белоруссии.ОбществоВласть
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