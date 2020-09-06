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Очевидцы сообщили о 100 тыс. участниках акции протеста в Минске

16:59, 06.09.2020
Очевидцы сообщили о 100 тыс. участниках акции протеста в Минске
Фото: wikimedia.org Homoatrox

Число участников несанкционированного марша оппозиции в центре Минска превысило 100 тыс. человек, подсчитали очевидцы.

Демонстранты растянулись вдоль всего проспекта Независимости, который перекрыт силовиками на участке от одноименной площади до цирка. Они идут в направлении площади Государственного флага, где расположена резиденция президента Белоруссии Александра Лукашенко — Дворец независимости, пишут «Известия».

Несколько десятков тысяч человек уже подошли к резиденции Лукашенко.

Акции протеста проходят и в других городах Белоруссии.

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