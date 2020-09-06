Мухаметшин открыл в Мамадыше обновленный стадион-ипподром

Глава Госсовета Фарид Мухаметшин открыл в Мамадыше обновленный стадион-ипподром. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Ремонт ипподрома был выполнен на грант конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах. Были отремонтированы здание стадиона, конюшни, смотровая площадка. Вокруг стадиона расположены картинг-клуб, модульная лыжная база с освещенной трассой, открытый каток, скаковой круг.

Благодаря еще одному гранту в 50 миллионов рублей будет благоустроена набережная райцентра.



Ранее «Реальное время» сообщало, что в Мамадыше построят санный и горнолыжный спуск, следует из тендера на сайте госзакупок.

