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Мухаметшин открыл в Мамадыше обновленный стадион-ипподром

12:33, 06.09.2020
Мухаметшин открыл в Мамадыше обновленный стадион-ипподром
Фото: tatarstan.ru

Глава Госсовета Фарид Мухаметшин открыл в Мамадыше обновленный стадион-ипподром. Об этом сообщает пресс-служба Госсовета РТ.

Ремонт ипподрома был выполнен на грант конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах. Были отремонтированы здание стадиона, конюшни, смотровая площадка. Вокруг стадиона расположены картинг-клуб, модульная лыжная база с освещенной трассой, открытый каток, скаковой круг.

Благодаря еще одному гранту в 50 миллионов рублей будет благоустроена набережная райцентра.

Ранее «Реальное время» сообщало, что в Мамадыше построят санный и горнолыжный спуск, следует из тендера на сайте госзакупок.

Общество Татарстан
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