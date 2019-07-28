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В Мамадыше появятся санный и горнолыжный спуск за 1 млн рублей

10:05, 28.07.2019
В Мамадыше появятся санный и горнолыжный спуск за 1 млн рублей
Фото: pixabay.com

В Мамадыше построят санный и горнолыжный спуск, следует из тендера на сайте госзакупок. На земляные работы по его созданию потратят 1 млн рублей.

Заказчиком выступает МБУ «Стадион-ипподром» исполкома Мамадышского муниципального района. Единственным поставщиком по тендеру стало ООО «Мамадыш жилищно-коммунальные услуги». Согласно техзаданию, работы необходимо завершить до 30 ноября.

Ранее сообщалось, что в Мамадыше также реконструируют пляж.

ОбществоИнфраструктура Татарстан
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