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Три человека госпитализированы в реанимацию после пожара в Бугульме

11:54, 06.09.2020
Три человека госпитализированы в реанимацию после пожара в Бугульме
Фото: МЧС по РТ

В Бугульме пожарные спасли из огня трех человек. Еще одного человека спасти не удалось.

Пожар произошел накануне около 23 часов на улице Гафиатуллина. В трехкомнатной квартире на пятом этаже загорелась мебель. До прибытия пожарных из соседних квартир самостоятельно вышли 4 человека.

В доме были обнаружены и спасены трое пострадавших, которых госпитализировали в ЦРБ в тяжелом состоянии с ожогами и отравлением продуктами горения. Личность погибшего пока устанавливается.

Причина пожара устанавливается.

Ранее в Татарстане двое мужчин получили ожоги, пытаясь утеплить сарай.

Общество Татарстан
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