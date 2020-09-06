Три человека госпитализированы в реанимацию после пожара в Бугульме
В Бугульме пожарные спасли из огня трех человек. Еще одного человека спасти не удалось.
Пожар произошел накануне около 23 часов на улице Гафиатуллина. В трехкомнатной квартире на пятом этаже загорелась мебель. До прибытия пожарных из соседних квартир самостоятельно вышли 4 человека.
В доме были обнаружены и спасены трое пострадавших, которых госпитализировали в ЦРБ в тяжелом состоянии с ожогами и отравлением продуктами горения. Личность погибшего пока устанавливается.
Причина пожара устанавливается.
Ранее в Татарстане двое мужчин получили ожоги, пытаясь утеплить сарай.
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