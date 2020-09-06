В Татарстане двое мужчин получили ожоги, пытаясь утеплить сарай
В Елабуге двое мужчин пострадали при пожаре в частном сарае. Об этом рассказали в МЧС по РТ.
В 17.05 спасателям пришло сообщение, что по улице Маяковской, 12б, загорелись вещи в сарае. Открытое горение ликвидировали в 17.14.
Пострадали двое мужчин, которые утепляли хозяйственный блок, они госпитализированы с ожогами лица и рук. Как выразились в пресс-службе МЧС, мужчины «напортачили» во время проведения работ. Точную причину пожара предстоит установить.ОбществоПроисшествия Татарстан
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